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Сегодня, 05:12

Хамес Родригес установил рекорд по голевым передачам на одном Кубке Америки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хамес Родригес.
Фото AFP

Сборная Колумбии выиграла у команды Уругвая (1:0) в матче 1/2 финала Кубка Америки. Единственный гол забил полузащитник Жефферсон Лерма с передачми Хамеса Родригеса.

Для 32-летнего колумбийца этот ассист стал 6-м в нынешнем розыгрыше турнира, что является рекордом. Никому ранее не удавалось сделать 6 голевых передач на одном Кубке Америки.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля.
Хамес Родригес. Великолепный Хамес, крутой Кастаньо и сумасшедший характер. Колумбия в эпической битве вдесятером прошла Уругвай
Хамес Родригес
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
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