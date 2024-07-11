Хамес Родригес установил рекорд по голевым передачам на одном Кубке Америки

Сборная Колумбии выиграла у команды Уругвая (1:0) в матче 1/2 финала Кубка Америки. Единственный гол забил полузащитник Жефферсон Лерма с передачми Хамеса Родригеса.

Для 32-летнего колумбийца этот ассист стал 6-м в нынешнем розыгрыше турнира, что является рекордом. Никому ранее не удавалось сделать 6 голевых передач на одном Кубке Америки.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля.