Хамес Родригес считает, что сборная Колумбии сотворила историю в игре с Аргентиной

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес счастлив, что его команде удалось обыграть Аргентину​ (2:0) в матче группового турнира Кубка Америки, информирует El Espectador.

– Сегодня Колумбия сотворила историю. После стольких лет мы снова одержали победу над Аргентиной. Это очень важно. Наша команда приложила огромные усилия, бежали, и, к счастью, голы пришли. Это хороший день, поздравляю всю команду, но уже нужно думать о том, что будет дальше, – приводит слова Хамеса El Espectador.

В последний раз колумбийцы обыгрывали сборную Аргентины в ноябре 2007 года (2:1).

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