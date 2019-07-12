Голкипер сборной Чили жестко ответил Месси на критику в адрес организаторов Кубка Америки

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера считает, что нападающий Аргентины Лионель Месси ведет себя слишком нагло, критикуя организаторов Кубка Америки-2019 за предвзятость. Аргентинец заявлял, что Бразилии помогли выйти в финал турнира.

– Месси слишком дерзок, что требует ответов от арбитров, – цитирует Ole Эрреру. – Он мог пропустить чемпионат мира-2018, так как был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судьи в матче против Чили. Мы все были там, но в итоге наказание сократили до одной встречи и Лео сыграл очень хорошо против Эквадора, о чем он сейчас говорит?

У Аргентины две победы на чемпионатах мира – одна за диктатуру, а вторая благодаря игре рукой. Лео, теперь твоя очередь проигрывать и молчать.

"Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. Чилаверт встал на сторону Месси