Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также в концовке встречи он отметился голевой передачей.

Перуанский вингер "Краснодара" Кристиан Куэва, который сейчас выступает на правах аренды за "Сантос", отметился голевой передачей.

Кубок Америки

Группа А

2-й тур

Боливия – Перу – 1:3 (1:1)

Голы: Морено, 28 – с пенальти (1:0). Герреро, 45 (1:1). Фарфан, 55 (1:2). Флорес, 90+6 (1:3).

Боливия: Лампе, М.Бехарано, Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо (Фернандес, 71), Чумасеро, Кастро (Х.Альварес, 80), Сааведра (Л.Вака, 73), Хустиниано, Морено.

Перу: Гальесе, Самбрано (Араухо, 85), Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Флорес, 79), Йотун, Тапия, Герреро (Гонсалес, 90+3), Фарфан, Поло.

Предупреждения: Самбрано, 27. Чумасеро, 30. Герреро, 42. Фернандес, 72. Аким, 82.

Судья: Самбрано (Эквадор).

19 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана".

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