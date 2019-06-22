Гол Алексиса Санчеса принес Чили победу над Эквадором и путевку в плей-офф Кубка Америки

Сборная Чили обыграла команду Эквадора (2:1) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки. Победным оказался гол Алексиса Санчеса.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" забил свой мяч на 51-й минуте. До этого у чилийцев отличился Хосе Педро Фуэнсалида. У Эквадора с пенальти на 26-й минуте забил Эннер Валенсия. На 89-й минуте эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Габриэля Ачильера.

Сборная Чили набрала шесть очков и лидирует в группе С, обеспечив себе место в 1/4 финала. У Эквадора ноль очков и последняя позиция.

Кубок Америки

Группа С

2-й тур

Эквадор - Чили - 1:2 (1:1)

Голы: Фуэнсалида, 8 (0:1). Эн.Валенсия, 26 - с пенальти (1:1). Санчес, 51 (1:2).

Эквадор: Домингес, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Р.Ибарра (Гарсес, 69), Мендес (А.Валенсия, 60), Мена (Пресиадо, 82), Эн.Валенсия.

Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль (Хара, 90+2), Фуэнсалида (Диас, 70), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас (Эрнандес, 86).

Предупреждения: Мендес, 3. Мена, 34. Ариас, 44. Босежур, 52. Арболеда, 78. Груэсо, 81. Исла, 82. Видаль, 86. Веласко, 90+6.

Удаление: Ачильер, 89.

Судья: Лоустау (Аргентина).

22 июня. Салвадор. Стадион "Fonte Nova Arena"