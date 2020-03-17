Globo Esporte: Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год

Южноамериканская федерация футбола (КОМНЕБОЛ) перенесла Кубок Америки-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, КОМНЕБОЛ приняла решение перенести турнир вслед за УЕФА, который отложил розыгрыш чемпионата Европы до лета 2021 года, однако, в отличие от европейских коллег, еще не объявила об этом официально.

Планировалось, что Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список