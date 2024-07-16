Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 06:23

Главу Федерации футбола Колумбии и его сына арестовали за драку после финала Кубка Америки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рамон Хесурун.
Фото Global Look Press

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун и его сын Рамон Хамиль были арестованы после финала Кубка Америки-2024, сообщает The Athletic.

15 июля сборная Колумбии уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Соревнования проходили США. Финальный матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс.

После завершения матча Хесурун с сыном пытались пройти в туннель на стадионе, где собрались представители СМИ. Там их остановил сотрудник службы безопасности. Конфликт завершился потасовкой. Сообщается, что сын главы Федерации схватил офицера за шею и повалил на землю, а затем нанес ему несколько ударов кулаком.

71-летнего Хесуруна и его 43-летнего сына арестовали и доставили в исправительный центр Тернер Гилфорд Найт.

Рамон Хесурун также является вице-президентом Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и членом совета ФИФА.

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
1
Читайте также
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в финале Кубка Америки

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости