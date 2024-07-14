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Бьелса — о третьем месте Уругвая на Кубке Америки: «Игра была не очень удачной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал победу над Канадой (2:2, пенальти — 4:3) в матче за 3-е место на Кубке Америки-2024.

«Я думаю, мы были одной из трех лучших команд на турнире. В качестве самокритики я считаю, что мы должны были играть лучше. В этот раз игра была не очень удачной; стратегия тренера соперника оказалась более успешной, поскольку он решил провести ротацию. Ничья была едва ли заслуженной. Я использовал большинство игроков основного состава, несмотря на их усталость. В игре были подъемы и спады, моменты создавались одинаковые, но факт в том, что мы не играли хорошо», — приводит слова Бьелсы Latercera.

Также тренер похвалил Луиса Суареса, который сравнял счет на 90+2-й минуте и перевел игру в серию пенальти.

«То, что мы провели с ним это время, подтверждает превосходного игрока, отличного товарища по команде. Для нас было честью, что он был с нами как на поле, так и вне его», — сказал он.

Источник: Latercera
Луис Суарес
Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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