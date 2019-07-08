Главный тренер сборной Перу Гарека может возглавить команду Аргентины

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека может возглавить команду Аргентины, сообщает TNT Sports. Перуанцы на Кубке Америки стали обладателями серебряных медалей, уступив в финале Бразилии (1:3).

– Я люблю свою страну, но у меня есть обязательства перед Перу до 2021 года. Я выполняю свои контракты. Если получим право на участие на чемпионате мира, то соглашение будет продлено.

Бразилия – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы