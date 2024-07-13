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Главный тренер сборной Канады заявил, что не заинтересован в переходе в сборную США

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что не рассматривает возможность перехода в сборную США.

11 июля Федерация футбола США объявила об отставке Грегга Берхалтера, который возглавлял сборную страны с декабря 2018 года по декабрь 2022 года, а затем вернулся в команду в июне 2023 года.

«Я не заинтересован в работе со сборной США. Если честно, не думаю, что этот интерес вообще возникнет у меня до тех пор, пока в команде не произойдут масштабные перемены», — приводит ESPN слова Марша.

Джесси Марш возглавляет сборную Канады с мая 2024 года. Контракт 50-летнего американца действует до конца июня 2026 года.

Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная США по футболу
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