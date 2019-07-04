Герреро считает, что сборная Перу заслужила выход в финал Кубка Америки

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро прокомментировал выход в финал Кубка Америки. В полуфинале перуанцы разгромили команду Чили (3:0).

– Против Чили игры всегда очень тяжелые, мы справились очень хорошо, – цитирует FOX Sports Brazil форварда. – Теперь впереди отдых, а потом думать о Бразилии, это будет очень сложно. Я очень горжусь товарищами по команде. Мы жертвуем, вкладываем много сил в игру, заслуживаем того, чтобы быть в финале.

Сборная Чили вновь не будет фаворитом? Вы должны иметь больше уважения. Я очень уважаю Бразилию и вы должны уважать мою страну.

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