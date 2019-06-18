05:50 | Футбол — Кубок Америки

Гари Медель: "Спасибо всей команде за самоотдачу"

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Полузащитник сборной Чили Гари Медель после победы над Японией в 1-м туре Кубка Америки поблагодарил партнеров за самоотдачу. По его словам, теперь нужно сосредоточиться на следующей игре против Эквадора.

"Первая цель достигнута! Спасибо всей команде за самоотдачу и оставленные все силы на пооле. Теперь нужно сосредоточиться на том, что впереди", - написал Медель в Твиттере..

Япония - Чили

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