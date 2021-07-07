Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки из-за дисквалификации

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию за фол в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили (1:0). 24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену.

Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, Жезус дисквалифицирован на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть в финале. Ранее он уже пропустил встречу 1/2 финала против Перу.

If you know of a more idiotic foul than Gabriel Jesus's on Eugenio Mena tonight in the Copa America quarter-final then I'd love to see it. #CopaAmerica #BRAxCHI pic.twitter.com/i8MgSuLkJm — Andrew Downie (@adowniebrazil) July 3, 2021

Сборная Бразилии сыграет в финале против победителя матча Аргентина — Колумбия. Матч состоится 11 июля.