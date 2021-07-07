Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки из-за дисквалификации
03:49
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию за фол в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили (1:0). 24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену.
Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, Жезус дисквалифицирован на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть в финале. Ранее он уже пропустил встречу 1/2 финала против Перу.
Сборная Бразилии сыграет в финале против победителя матча Аргентина — Колумбия. Матч состоится 11 июля.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю