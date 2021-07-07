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Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки из-за дисквалификации

03:49

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию за фол в матче 1/4 финала Кубка Америки против Чили (1:0). 24-летний бразилец в прыжке шипами в лицо ударил чилийского защитника Эухенио Мену.

Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, Жезус дисквалифицирован на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть в финале. Ранее он уже пропустил встречу 1/2 финала против Перу.

Сборная Бразилии сыграет в финале против победителя матча Аргентина — Колумбия. Матч состоится 11 июля.

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Евгений Козинов все материалы автора

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