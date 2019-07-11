Фонд Папы Римского вручит Месси тряпичный мяч от детей Мозамбика

Фонд Папы Римского Франциска вручит награду капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Sport.es. Форвард "Барселоны" получит тряпичный мяч, сделанный детьми Мозамбика за выступление на Кубке Америки. Приз символизирует старания, командную работу и уважения, проявленные футболистом.

Месси был выбран путем голосования среди воспитанников заведений под покровительством Фонда.

Месси набрал в голосовании 34,28 процента голосов. Перуанцы Эдисон Флорес и Педро Гальесе набрали 15,56 и 11,28 процента, а бразилец Дани Алвес - 10,5 процента.

Месси на Кубке Америки в составе сборной Аргентины завоевал бронзу, но отказался выйти на награждение, обвинив ФИФА в коррупции.