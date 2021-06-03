Финал Кубка Америки пройдет на «Маракане»

Финальный матч Кубка Америки пройдет 10 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, информирует сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Турнир пройдет в Бразилии с 13 июня по 10 июля.

Матч открытия пройдет на стадионе имени Гарринчив столице Бразилиа. В нем хозяева турнира сыграют с командой Венесуэлы.

Полуфиналы пройдут 5 и 6 июля на стадионе Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро и стадионе имени Гарринчи. Матч за третье место состоится 9 июля также в Бразилиа.

Напомним, что Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Колумбия была лишина этого права из-за массовых протестов в стране, а Аргентина из-за эпидемиологической ситуации.