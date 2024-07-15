Финал Кубка Америки перенесли на полчаса из-за беспорядков у стадиона

Время начала финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия перенесено на полчаса, сообщает пресс-служба турнира.

Игра должна была начаться в 3.00 по московскому времени. На стадион «Хард Рок» в Майами попытались прорваться люди, у которых нет билетов. Из-за этого входы на арену были временно перекрыты.

В связи с тем, что болельщики, которые купили билеты, не могут попасть на свои места, время начала матча перенесено на 3.30 (мск).

Аргентина 15 раз в истории выигрывала Кубок Америки. Колумбия становилась победителем турнира лишь 1 раз.