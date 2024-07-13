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Сегодня, 18:25

Финал Кубка Америки может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры

Алина Савинова
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Шакира.
Фото Соцсети

Организаторы Кубка Америки-2024 внесли изменения в регламент проведения финального матча турнира между сборными Аргентины и Колумбии из-за выступления колумбийской певицы Шакиры.

Матч пройдет в понедельник, 15 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс и начнется в 18.00 по местному времени (3.00 мск). Как сообщает Marca, небольшое представление Шакиры запланировано в перерыве между таймами, через 50 минут после начала встречи. При этом зарубежные СМИ отмечают, что перерыв будет длиться 25 минут (вместо привычных 15).

Сборная Аргентины в полуфинале турнира обыграла Канаду со счетом 2:0, Колумбия в меньшинстве победила Уругвай (1:0).

Источник: Marca
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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