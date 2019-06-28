03:36 | Футбол — Кубок Америки

Финал Кубка Америки-2020 состоится в Колумбии

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Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что финал Кубка Америки в следующем году пройдет в его стране. Турнир пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля.

– Финал Кубка Америки состоится в Колумбии, – сообщил Дуке на своей странице в Твиттере. – Таково желание всех колумбийцев.

Ранее стало известно, что в 2020 году Кубок Америки пройдет по новому формату. В группе "Север" сыграют сборные Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Перу и одна из приглашенных команд. В зоне "Юг" будут играть Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай и вторая приглашенная сборная.

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