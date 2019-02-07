Федерация футбола Колумбии заключила пятилетний контракт с Кейрушем

Португальский специалист возглавил национальную сборную Колумбии, сообщает официальный Твиттер колумбийской федерации футбола.

Контракт с 65-летним Кейрушем рассчитан на пять лет. Последним местом работы тренера была сборная Ирана, которую он вывел два раза подряд на чемпионат мира. На ЧМ-2018 в России его подопечные были близки к тому, чтобы выйти из группы, но в решающей игре они уступили Португалии со счетом 0:1 и остались на третьем месте в группе В с четырьмя набранными очками. Также Кейруш вывел иранцев в четвертьфинал последнего Кубка Азии.