Фарфан - про выход Перу в полуфинал: "Горжусь своей бандой"

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан после победы над Уругваем в четвертьфинале Кубка Америки (0:0, 5:4 – по пенальти) отметил, что гордится командой. В полуфинале турнира Перу сыграет со сборной Чили.

Напомним, что в основное время уругвайцы забили три гола, которые были незасчитанны после обращения к системе ВАР.

– Горжусь своей бандой!, – написал Фарфан в Инстаграме.

Напомним, Фарфан получил травму во время группового этапа турнира и, вероятно, пропустит весь следующий сезон из-за отслоения хряща левого колена.