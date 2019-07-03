Эвертон, Фирмину и Жезус - в атаке Бразилии на матч с Аргентиной

Сборная Бразилии объявила состав на матч 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. Игра начнется в 3.30 по московскому времени.
Стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Алекс Сандру, Каземиру, Артур, Коутинью, Жезус, Эвертон, Фирмину.
BRASIL ESCALADO! Tudo pronto para o superclássico desta noite 📋— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 2 июля 2019 г.
🇧🇷 x 🇦🇷 - 21h30 | #JogaBola #CopaAmérica #BRAxARG pic.twitter.com/jJwq3dz1Wq
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