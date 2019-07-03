02:35 | Футбол — Кубок Америки

Эвертон, Фирмину и Жезус - в атаке Бразилии на матч с Аргентиной

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Сборная Бразилии объявила состав на матч 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины. Игра начнется в 3.30 по московскому времени. 

Стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Алекс Сандру, Каземиру, Артур, Коутинью, Жезус, Эвертон, Фирмину.

Бразилия - Аргентина

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