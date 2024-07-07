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Эндрик — о поражении от Уругвая: «Надеюсь, что мы получим поддержку всех бразильцев»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Бразилии Эндрик прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Америки от Уругвая (0:0, 2:4 — пен.).

«Мы хотели поставить Бразилию на первое место. Мы продолжим работать и готовиться к чемпионату мира. Я знаю, что сейчас очень сложно, но я надеюсь, что мы получим поддержку всех бразильцев», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо.

На 74-й минуте уругвайский полузащитник Наитан Нандес получил красную карточку и оставил Уругвай в меньшинстве.

В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказались игроки Уругвая — 4:2. За Бразилию свои 11-метровые удары не реализовали Эдер Милитао (отбил вратарь) и Дуглас Луис (попал в штангу), а у уругвайской команды не забил Хосе Хименес (отбил вратарь).

В полуфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Колумбией.

Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Эндрик
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