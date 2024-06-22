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22 июня, 23:30

Эквадор — Венесуэла: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Эквадор сыграет с Венесуэлой на чемпионате Европы по футболу 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эннер Валенсия (сборная Эквадора).
Фото Reuters

Эквадор сыграет с Венесуэлой в групповом этапе Кубке Америки-2024 в ночь с 22 на 23 июня. Матч пройдет на стадионе «Ливайс стадион» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Эквадор — Венесуэла будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались 11 раз. По четыре раза выигрывали обе команды, еще три игры завершились вничью.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в 14 городах США.

Кубок Америки. Группа В
23 июн, 01:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Эквадор
Венесуэла

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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