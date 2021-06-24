Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки

В матче четвертого тура группового турнира Кубка Америки сборные Эквадора и Перу сыграли вничью (2:2).

В составе эквадорцев отличился Айртон Пресиадо, а Ренато Тапия забил в свои ворота. У перуанцев голы в активе Джанлуки Лападулы и Андре Каррильо.

Эквадор набрал два очка и занимает четвертое место в группе В. У Перу четыре очка и третья позиция.

В следующем туре Эквадор сыграет с Бразилией, а Перу — с Венесуэлой. В плей-офф выходят четыре из пяти команд каждой из двух групп.

Кубок Америки

Группа В

4-й тур

Эквадор — Перу — 2:2 (2:0)

Голы: Тапия, 23 — в свои ворота (1:0). Айр.Пресиадо, 45 (2:0). Лападула, 49 (2:1). Каррильо, 54 (2:2).

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Диас (Мена, 64), Айр.Пресиадо (Мартинес, 90), Франко (Х.Кайседо, 82), Мендес (Нобоа, 81), Мой.Кайседо, Кампана (Эстрада, 64).

Перу: Гальесе, Рамос, Корсо, Кальенс, Трауко, Куэва (Араухо, 86), Йотун (Иберико, 90), Каррильо, Тапия, Пенья (Картахена, 78), Лападула (Орменьо, 78).

Предупреждения: Хинкапье, 57. Рамос, 88.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

23 июня. Гояния. Стадион «Олимпико».