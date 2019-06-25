Эквадор и Япония сыграли вничью и покинули Кубок Америки

В заключительном туре группового турнира Кубка Америки Эквадор и Япония не выявили победителя – 1:1. На 15-й минуте азиатскую команду вывел вперед Шоя Накадзима, а на 35-й Анхель Мена восстановил равновесие.

Команды не смогли выйти из группы. У Японии два очка, у Эквадора – одно.

Кубок Америки

Группа С

Эквадор - Япония - 1:1 (1:1)

Голы: Накадзима, 15 (0:1). Мена, 35 (1:1).

Эквадор: Домингес, Рамирес, Мина, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Ибарра (А.Валенсия, 83), Мендес (Пресиадо, 46), Мена (Чикаиса, 74), Эн.Валенсия.

Япония: Кавасима, Н.Уэда, Томиясу, Итакура (Маэда, 88), Ивата, Сугиока, Сибасаки, Накадзима, Кубо, Миеси (Абэ, 83), Окадзаки (А.Уэда, 66).

Предупреждения: Томиясу, 31. Арболеда, 72. А.Валенсия, 83. Чикаиса, 89.

Судья: Валенсуэла (Венесуэла).

25 июня. Белу-Оризонти. Стадион "Mineirao".