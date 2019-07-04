Экс-главный тренер сборной Аргентины Сампаоли может возглавить Эквадор

Бывший главный тренер сборной Аргентины, а ныне наставник "Сантоса" Хорхе Сампаоли может возглавить национальную команду Эквадора, сообщает globoesporte.

Пока что главным тренером сборной Эквадора остается Эрнан Дарио Гомес, который в ближайшее время может потерять свой пост. Под его руководством на Кубке Америки команда заняла последнее место в группе, лишь однажды сыграв вничью.

Контракт Сампаоли с "Сантосом" рассчитан до 2020 года. В чемпионате Бразилии он идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Палмейраса" на пять очков.