Два игрока РПЛ стали бронзовыми призерами Кубка Америки-2024

Сборная Уругвая выиграла бронзовые медали Кубка Америки-2024, победив в матче за третье место Канаду (2:2, пенальти — 4:3).

За уругвайскую команду выступали два игрока из РПЛ: защитники Лукас Оласа («Краснодар») и Николас Маричаль («Динамо»). Оласа в матче против Канады вышел на поле на 66-й минуте, а Маричаль провел игру на скамейке запасных.

Всего на Кубке Америки-2024 игрок «Краснодара» провел за сборную 2 матча и результативными действиями не отметился. Защитник «Динамо» не сыграл ни одного матча на турнире.

Уругвай в 10-й раз выиграл бронзовые медали Кубка Америки (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 1975, 2004, 2024).