Дружеские объятия Дани Алвеса и Неймара. Это видео заметил даже Кержаков

Защитник и капитан сборной Бразилии Дани Алвес опубликовал видео в своем Instagram. 36-летний футболист вспомнил о встрече с нападающим "ПСЖ" Неймаром после финала Кубка Америки с Перу (3:1).

На видео Дани Алвес и Неймар обнимаются после победы сборной Бразилии на турнире. Форвард "ПСЖ" не смог сыграть на Кубке Америки из-за травмы.

Экс-нападающий "Зенита", старший тренер юношеской сборной России U-17 Александр Кержаков оставил комментарий под видео.

"Дани, угости его еще другими напитками", – написал Кержаков.

Кержаков и Дани Алвес вместе играли за "Севилью" с 2007 по 2008 год.