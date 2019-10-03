Дисквалификация Месси на три месяца оставлена в силе

Южноамериканская конфедерация футбола оставила в силе дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца за обвинения организации в коррупции. Аргентинская федерация футбола подавала апелляцию, но ее жалоба была отклонена, сообщает ESPN.

На прошедшем Кубке Америки Месси сначала подверг критике работу судей в полуфинале против сборной Бразилии (0:2). После матча за третье место против команды Чили (2:1) Месси отказался выходить на награждение, чтобы «не участвовать во всей этой коррупции», о чем он и заявил журналистам.

За подобное поведение нападающему грозила дисквалификация на два года. Но аргентинской федерации удалось немного сгладить ситуацию благодаря письму и официальным извинениям самого футболиста. Помимо дисквалификации капитан аргентинской команды также был оштрафован на 50 тысяч долларов.