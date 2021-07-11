«Динамо» поздравило Месси с победой в Кубке Америки

Московское «Динамо» в Twitter поздравило форварда Сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси с победой в Кубке Америки. В финале турнира аргентинцы встречались с Бразилией и победили со счетом 1:0.

Российский клуб опубликовал картинку, где слева стоит мальчик в футболке Месси на тренировке «Динамо», а справа — игрок уже с трофеем южноамериканского турнира.

Для 34-летнего Месси этот трофей стал первым в составе сборной Аргентины. На этом турнире он забил 4 мяча и сделал 5 передач в 7 встречах, став лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021.