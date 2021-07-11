«Динамо» поздравило Месси с победой в Кубке Америки
Московское «Динамо» в Twitter поздравило форварда Сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси с победой в Кубке Америки. В финале турнира аргентинцы встречались с Бразилией и победили со счетом 1:0.
Российский клуб опубликовал картинку, где слева стоит мальчик в футболке Месси на тренировке «Динамо», а справа — игрок уже с трофеем южноамериканского турнира.
Для 34-летнего Месси этот трофей стал первым в составе сборной Аргентины. На этом турнире он забил 4 мяча и сделал 5 передач в 7 встречах, став лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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