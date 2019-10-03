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Ди Мария рассказал, что игроки были в слезах после речи Месси после вылета из Кубка Америки

20:23
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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о речи форварда Лионеля Месси после поражения в полуфинале Кубка Америки-2019. Аргентинцы уступили команде Бразилии (0:2).

— Месси сказал несколько прекрасных слов, когда мы вылетели от Бразилии, — приводит ESPN слова Ди Марии. — Лео сказал, что гордится командой. Он отметил, что все мы шли в одном направлении с первого же дня. Он очень гордился молодыми игроками за их преданность майке нашей сборной.

Как только он закончил, все были в слезах, потому что его речь затронула сердце каждого, особенно молодежи.

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