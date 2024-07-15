Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки
Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки против Колумбии (1:0).
Команда вырвала победу в дополнительное время. Ранее Ди Мария отреагировал на победу сборной.
За сборную Аргентины 36-летний полузащитник провел 145 матчей и отметился 31 забитым мячом.
Сборная Аргентины стала рекордсменом по победам в Кубке Америки — 16 трофеев. Аргентинцы обошли Уругвай (15). Третьей остается Бразилия (9).
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