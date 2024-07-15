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Ди Мария — о победе Аргентины в Кубке Америки: «Я мечтал покинуть сборную именно так»

Виктория Кравченко
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Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария отреагировал на победу команды в финальном матче Кубка Америки против Колумбии (1:0).

«Я мечтал покинуть сборную именно так. Аргентина — моя страна и любовь. Всем спасибо!» — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

За сборную Аргентины 36-летний полузащитник провел 145 матчей и отметился 31 забитым мячом.

Сборная Аргентины стала рекордсменом по победам в Кубке Америки — 16 трофеев. Аргентинцы обошли Уругвай (15). Третьей остается Бразилия (9).

Анхель Ди Мария
Сборная Аргентины по футболу
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