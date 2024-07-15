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Свищев — о провальной организации Кубка Америки: «Россияне с большим удовольствием расскажут, как все должно происходить»

В Госдуме отреагировали на организацию Кубка Америки
Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» организацию Кубка Америки по футболу. На финале из-за плохой подготовки к матчу случилась давка, и игру отложили почти на полтора часа.

«За безопасностью на любом спортивном мероприятии несет ответственность организатор. Именно поэтому создаются Оргкомитеты, — сказал Свищев «СЭ». — К чемпионату мира 2018 года был создан такой. Его возглавлял Алексей Сорокин. В него в том числе входили представители силовых структур: генералы! Сам несколько раз был на этих совещаниях и видел уровень вовлеченности, контроля за подготовкой к чемпионату мира. Все было на высочайшем уровне. Все прекрасно понимают, что футбольное фанатское движение одно из самых организованных и активных. Если пустить все на самотек, может произойти непоправимое. Таких событий в мире много. Помним матч Россия — Япония, околофутбольная история».

Депутат также высказал мнение, что российская сторона может помочь иностранным коллегам в организации спортивных мероприятий.

«В Европе есть опыт таких событий, равно как и в Южной Америке. Понятно, что это связано с обеспечением безопасности. Где правоохранительные структуры? Почему болельщики с поддельными билетами смогли попасть на территорию стадиона, почему никто не регулирует процесс? Мы не можем сказать, что в России все идеально, но у нас научились регулировать этот процесс. С болельщиками надо работать. У каждого клуба есть структуры, которые отвечают за работу с фанатами. В правоохранительных органах есть структуры, которые отвечают за контроль болельщиков. Это серьезная работа, ее нельзя пускать на самотек. Уверен, что ФИФА тоже понимает риск проведения соревнований на территории Южной Америки. Безопасность начинается от аэропорта до фан-зон, ресторанов, клубов и так далее. Везде должна быть безопасность. Конечно, просто надо обращаться к российской стороне. Мне кажется, россияне с большим удовольствием окажут поддержку и расскажут, как все должно происходить, какие нужны силы и средства для обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях», — добавил Свищев.

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки и стала рекордсменом турнира, обойдя Уругвай, на счету которого 15 трофеев. Третьей идет Бразилия (9).

Дмитрий Свищев
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