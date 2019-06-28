Дани Алвес призвал игроков сборной Бразилии готовиться к полуфиналу Кубка Америки

Защитник и капитан сборной Бразилии Дани Алвес после четвертьфинального матча Кубка Америки с Парагваем (0:0, 4:3 - по пенальти) назвал сильные качества соперника, сообщает sport.es.

– Игроки сборной Бразилии понимали, что сегодня необходимо быть отлично подготовленными тактически к Парагваю. Это сильнейший соперник на Кубке Америки. Сборная обладает отличной физикой, она не позволит расслабиться.

Любая команда, которая попадется Бразилии в полуфинале, будет серьезным испытанием. Теперь нужно думать о следующем матче и хорошо к нему подготовиться. Мы находимся в одном шаге от основной цели. Надо соблюдать осторожность, – приводит слова Алвеса sport.es.

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Бразилия по пенальти обыграла Парагвай