Дани Алвес: "Позвонить Месси? Я собираюсь праздновать"

Капитан сборной Бразилии и лучший игрок Кубка Америки Дани Алвес прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.

- Я не согласен с тем, что он cказал, – цитирует ESPN Алвеса. – У нас собрались профессионалы, которые трудились на этом турнире, боролись за команду. Мы заслуженно их обыграли, это особое достижение. Не должны думать о вещах, которые другие говорят, даже если это Месси. Позвонить ему и поговорить об этом? Я собираюсь праздновать.

Лионель Месси: "Коррупция и арбитры портят футбол"