Дани Алвес написал противоречивый твит, а затем очень странно оправдался

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес оказался в центре скандала на Кубке Америки. После завершения полуфинального матча между Чили и Перу (0:3) он написал в Twitter: "Значит, уже всё...", добавив эмодзи "сомнение".

Многие посчитали, что бразилец имеет в виду досрочную победу в финале, ведь добравшимся до решающего матча бразильцам будет противостоять менее статусный соперник. Тем не менее, Дани Алвес попытался оправдаться

"Я не тупой, я говорил об Аргентине", - написал футболист, намекая, что данный твит посвящался победе его команды над Аргентиной в первом полуфинале (2:0).

Тем не менее, это объяснение вызвало сомнения у болельщиков, ведь первый твит появился через несколько минут после победы перуанцев, а с игры Бразилии с Аргентиной прошли уже почти сутки.

Матч Бразилия - Аргентина состоится 7 июля, начало - в 23.00 по московскому времени.