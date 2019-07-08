Дани Алвес – лучший игрок Кубка Америки, Алиссон – лучший голкипер

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки. В финальном матче пентакампеоны обыграли команду Перу (3:1). Алвес – первый игрок в истории футбола с 40 трофеями.

Алиссон – лучший голкипер турнира. Он стал первым вратарем в истории Кубка Америки, не пропустившим с игры. Нападающий Эвертон и форвард сборной Перу Паоло Герреро - обладатели "Золотой бутсы". В их активе по три гола.

Бразилия – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы