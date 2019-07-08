Дани Алвес: "Капитан нашей лодки – Тите, а не я"

Капитан сборной Бразилии и лучший игрок Кубка Америки Дани Алвес поделился впечатлениями от победы в турнире. Пентакампеоны обыграли команду Перу со счетом 3:1.

– Воссоединение с "Мараканой" всегда особенное, – цитирует ESPN защитника. – Это наш дом, мы были полны решимости играть здесь, но должны были идти шаг за шагом. Я хочу поблагодарить фанатов. Это нечто особенное, когда мы что-то делаем вместе. В этот день мы просто хотели, чтобы они могли наслаждаться и праздновать титул. Могли сделать отличный подарок, и я верю, что нам это удалось.

Поздравляю наш штаб. Они много работают, достойны и очень заслуживают всего этого. Капитан нашей лодки – Тите, а не я. Он не игрок.

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