Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубке Америки выросло до 140
10:19
Число заразившихся коронавирусом на Кубке Америки выросло до 140 человек, тинформирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.
«Из 15?235 проведенных с начала турнира исследований положительный результат показали 140, что составляет около 0,9 процента. Большинство инфицированных — это рабочие, члены делегаций и наемный персонал», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сборной Венесуэлы было зарегистрировано 13 случаев заражения. Кроме того, положительные тесты были зафиксированы в сборных Боливии, Колумбии и Перу.
Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир был перенесен в Бразилию из-за массовых протестов в Колумбии и сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.
Читайте также
«Опустошение. Россия допускала жуткие ошибки во всех трех играх — это системная проблема». Интервью Виктории Лопыревой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю