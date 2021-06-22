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Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубке Америки выросло до 140

10:19

Число заразившихся коронавирусом на Кубке Америки выросло до 140 человек, тинформирует пресс-служба КОНМЕБОЛ.

«Из 15?235 проведенных с начала турнира исследований положительный результат показали 140, что составляет около 0,9 процента. Большинство инфицированных — это рабочие, члены делегаций и наемный персонал», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сборной Венесуэлы было зарегистрировано 13 случаев заражения. Кроме того, положительные тесты были зафиксированы в сборных Боливии, Колумбии и Перу.

Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир был перенесен в Бразилию из-за массовых протестов в Колумбии и сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.

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