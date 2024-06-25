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Сегодня, 04:00

Чили — Аргентина: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Чили сыграет с Аргентиной на Кубке Америки 26 июня 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Reuters

Чили сыграет с Аргентиной в групповом этапе Кубка Америки 2024 в ночь с 25 на 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Чили — Аргентина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России игру Кубка Америки-2024 покажут в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний в Кубке Америке соперники встречались 29 раз. Аргентинцы 20 раз были сильнее соперников, две победы на счету чилийцев. Ещё семь игр завершились вничью.

Кубок Америки. Группа А
26 июн, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Чили
Аргентина

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
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