Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 02:30

Чили — Аргентина: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Чили — Аргентина пройдет 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси (в центре) с партнерами по сборной Аргентины.
Лионель Месси (в центре) с партнерами по сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Чили 26 июня сыграют в матче группы А Кубка Америки-2024 по футболу в США. Встреча пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси). Матч начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры Аргентина — Чили можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Игру прокомментируют Николай Саприн и Гало Фернандес. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Чили — Аргентина.

Чили находится на третьем месте с одним баллом в турнирной таблице группы А Кубка Америки. Аргентина — первая с тремя очками в квартете.

Капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси сделал голевую передачу в матче против Канады (2:0) 21 июня.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
0
Читайте также
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перу — Канада: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Гол Дэвида принес Канаде победу над Перу на Кубке Америки

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости