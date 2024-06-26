Сборные Аргентины и Чили 26 июня сыграют в матче группы А Кубка Америки-2024 по футболу в США. Встреча пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси). Матч начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры Аргентина — Чили можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Игру прокомментируют Николай Саприн и Гало Фернандес. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Чили — Аргентина.

Чили находится на третьем месте с одним баллом в турнирной таблице группы А Кубка Америки. Аргентина — первая с тремя очками в квартете.

Капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси сделал голевую передачу в матче против Канады (2:0) 21 июня.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».