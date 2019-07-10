Чилаверт атаковал главного тренера сборной Перу, который раскритиковал Месси

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт встал на сторону форварда команды Аргентины Лионеля Месси, которого раскритиковал главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

– Рикардо Гарека просит Месси доказательства коррупции, – написал Чилаверт в своем Твиттере. – Гарека, ты поддерживаешь Эдвина Овьедо, он заключен в тюрьму за убийство и коррупцию, и ты просишь Месси доказательств. Есть люди, которые продают свои ценности и являются соучастниками коррумпированных футболистов.

Эдвин Овьедо в декабре 2018 года был заключен на 18 месяцев под стражу. Ему предъявили обвинения в убийстве двух членов профсоюза. Также ему меняется в вину участие в деятельности преступной организации, связанной с коррупционными скандалами вокруг судей и магистратов.

"Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. Чилаверт встал на сторону Месси