Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла Боливию в первом матче Кубка Америки (3:0). Дубль оформил Филиппе Коутинью и один гол забил Эвертон.

Кубок Америки

Группа A

1 тур

Бразилия – Боливия – 3:0 (0:0)

Голы: Коутинью, 50 - с пенальти (1:0). Коутинью, 53 (2:0). Эвертон, 85 (3:0).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Фернандинью, Коутинью, Каземиру, Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 65), Нерес (Эвертон, 81), Ришарлисон (Виллиан, 84).

Боливия: Лампе, М.Бехарано, Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо (Вайяр, 59), Чумасеро, Кастро (Р.Вака, 75), Сааведра (Л.Вака, 64), Хустиниано, Морено.

Предупреждения: Сауседо, 20. Коутинью, 66.

Судья: Питана (Аргентина).

15 июня. Сан-Паулу. Стадион "Морумби".

Коутинью – автор первого гола Кубка Америки-2019. Видео