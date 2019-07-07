Бразилия – Перу: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 7 июля, состоится финал Кубка Америки Бразилия – Перу. Встреча пройдет на стадионе Маракана" в Рио-де-Жанейро и начнется в 23:00 по московскому времени. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Фаворитом финала является Бразилия, которая на групповом этапе разгромила Перу со счетом 5:0. Коэффициент на победу хозяев турнира у БК "Лига Ставок" – 1,30, на победу Перу – 12,00, на ничью – 5,00. За последние три года в очных встречах команд лишь раз было забито меньше двух мячей. Поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,50, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 500 рублей, на "Тотал" меньше 2 – 2,55.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

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