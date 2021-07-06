Сборная Бразилии победила Перу и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 1:0.

Единственный гол с передачи Неймара забил Лукас Пакета.

Бразилия вышла в финал Кубка Америки, где встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.

Кубок Америки

1/2 финала

Бразилия — Перу — 1:0 (1:0)

Гол: Лукас Пакета, 35.

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эдер Милитау, 85), Каземиру, Фред (Фабинью, 85), Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Неймар, Эвертон (Эвертон Рибейру, 70), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 84).

Перу: Гальесе, Рамос (Лопес, 46), Корсо (Лора, 75), Кальенс, Трауко (Гарсия, 46), Сантамария, Куэва (Орменьо, 81), Йотун, Тапия (Тавара, 89), Пенья, Лападула.

Предупреждения: Йотун, 56. Винисиус Жуниор, 88. Лопес, 90.

6 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».