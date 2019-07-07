Бразилия открыла счет в финале Кубка Америки

Сборная Бразилии открыла счет в финале Кубка Америки против команды Перу.
На 15-й минуте встречи Эвертон с передачи Габриэла Жезуса с линии вратарской поразил ворота Педро Гальесе без шансов для голкипера.
BRASIL 1-0 PERU. Minuto '15 para Everton!#CopaAmerica #FelizDomingo #Corrupbol #BuenDomingo #EstadoNacional #CopaAmerica2019 #VamosPeruCarajo #LaPena #FinalConCarroXTEVES #MundialFemenino2019 pic.twitter.com/ovz0Gs4X1A— Fede (@fedematthei) 7 июля 2019 г.
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
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