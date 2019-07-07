Бразилия открыла счет в финале Кубка Америки

Сборная Бразилии открыла счет в финале Кубка Америки против команды Перу.

На 15-й минуте встречи Эвертон с передачи Габриэла Жезуса с линии вратарской поразил ворота Педро Гальесе без шансов для голкипера.

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