23:16 | Футбол — Кубок Америки

Бразилия открыла счет в финале Кубка Америки

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Сборная Бразилии открыла счет в финале Кубка Америки против команды Перу.

На 15-й минуте встречи Эвертон с передачи Габриэла Жезуса с линии вратарской поразил ворота Педро Гальесе без шансов для голкипера.

 

Бразилия - Перу

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