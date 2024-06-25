В ночь на 25 июня Бразилия и Коста-Рика встретятся в матче группы D на Кубке Америки 2024. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелес, штат Калифорния (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Бразилия — Коста-Рика будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России смотреть игру Кубка Америки 2024 можно на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды на уровне официальных матчей. Все игры были в рамках чемпионата мира и завершились победой бразильцев (2:0, 5:2, 1:0).

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