Бразилия — Колумбия: видеообзор матча Кубка Америки

Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Колумбии в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 — 1:1.

Видеообзор встречи опубликован на Youtube-канале «Окко Спорт».

Сборная Колумбии заняла первое место в таблице группы D, набрав семь очков. Бразилия расположилась на второй строчке (5). Обе команды вышли в плей-офф турнира.

В 1/4 финала Кубка Америки-2024 Колумбия встретится с Панамой, а Бразилия сыграет с Уругваем. Оба противостояния состоятся 7 июля.