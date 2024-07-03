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Сегодня, 11:33

Бразилия — Колумбия: видеообзор матча Кубка Америки

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Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Колумбии в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 — 1:1.

Видеообзор встречи опубликован на Youtube-канале «Окко Спорт».

Сборная Колумбии заняла первое место в таблице группы D, набрав семь очков. Бразилия расположилась на второй строчке (5). Обе команды вышли в плей-офф турнира.

В 1/4 финала Кубка Америки-2024 Колумбия встретится с Панамой, а Бразилия сыграет с Уругваем. Оба противостояния состоятся 7 июля.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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