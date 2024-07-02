Сборные Бразилии и Колумбии 3 июля в Санта-Кларе (США) сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Ливайс» в штате Калифорния. Начало — в 04.00 мск.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Бразилия — Колумбия можно будет в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Прямой эфир начнется в 03.00 по московскому времени. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Фабио Алейшо. Формальные события поединка Копа Америка будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бразилия под руководством Доривала Жуниора набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка Америки. Колумбия с главным тренером Нестором Лоренсо идет на первой строчке в квартете с 6 баллами.

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