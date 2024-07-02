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Сегодня, 23:40

Бразилия — Колумбия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки Бразилия — Колумбия пройдет 3 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Сборные Бразилии и Колумбии 3 июля в Санта-Кларе (США) сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Ливайс» в штате Калифорния. Начало — в 04.00 мск.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Бразилия — Колумбия можно будет в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Прямой эфир начнется в 03.00 по московскому времени. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Фабио Алейшо. Формальные события поединка Копа Америка будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бразилия под руководством Доривала Жуниора набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка Америки. Колумбия с главным тренером Нестором Лоренсо идет на первой строчке в квартете с 6 баллами.

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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